Fenerbahçe Gaziantep'i 4-1 Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Gaziantep'i 4-1 Geçti

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

27.02.2025 18:47
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- Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)

GAZİANTEP - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Gaziantep FK ise kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan rakip yarı sahaya giren Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul'un kafa vuruşunda kaleci İrfan topu çeldi.

60. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Kozlowski'nin yerden vuruşunu kaleci İrfan kurtardı.

63. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası yayı üzerinden yerden sol köşeye vuruşu kaleci İrfan'da kaldı.

74. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde Husic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

83. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın kale önüne attığı topu Kostic ağlarla buluşturdu. 1-4

88. dakikada Maximin'in pasıyla ceza sahasına giren Tadic'in ortasına arka direkte Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahasında buluşan Kenan Kodro'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis (Mustafa Burak Bozan dk. 46), Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Semih Güler, Anel Husic, Quentin Duabin, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski (Muhammed Gümüşkaya dk. 72), Deian Sorescu (Maxim dk. 46), Christopher Lungoyi (Emre Taşdemir dk. 90), Emmanuel Boateng (Kenan Kodro dk. 78)

Yedekler: Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Salem Mbakata, Bruno Viana, David Okereke

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Çağlar Söyüncü dk. 46), Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş (Allan Saint Maximin dk. 78), Fred, Osayi-Samuel (Flip Kostic dk. 67), Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ( Dusan Tadic, dk. 67), Anderson Talisca, En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 78)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Anel Husic (dk. 74) (Gaziantep FK) Talisca (dk. 16 ve 27), Youssef En-Nesyri (dk. 22), Flip Kostic (dk. 83) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan (Gaziantep FK), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Gaziantep'i 4-1 Geçti - Son Dakika

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