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Fenerbahçe, Gaziantep maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket etti.

Fenerbahçe, Gaziantep maçı için hazırlıklarını tamamladı
13.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:14
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Trendyol Süper Lig 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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