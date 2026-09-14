Fenerbahçe Gaziantep'te 2 değişiklikle sahada, Lukaku ilk kez 11'de başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Roma maçı 11'ine göre Gaziantep'te 2 değişiklik yaparken, Lukaku 11'de başladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşması 11'inden 2 değişikliğe gitti. Cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, ligde formasına kavuşurken, Bartuğ Elmaz yedek kulübesinde yer aldı. Hücumda ise Vedat Muriqi'nin yerine Romelu Lukaku şans buldu.

Lukaku, ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, ilk kez 11'de görev aldı. Lukaku, ligde ve Avrupa'da toplam 6 maçta da sonradan oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Mert Günok, Nelson Smedo, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi ise yedek bekledi.