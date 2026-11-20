Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında iLab Basketbol, Fenerbahçe Gelişim'i 95-73 yendi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 49-42 önde tamamlayan iLab Basketbol, deplasmandan 95-73'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Gelişim ise 7. yenilgisini yaşadı.