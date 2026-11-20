Fenerbahçe Gelişim, iLab Basketbol'a 95-73 yenilerek ligde 7. yenilgisini yaşadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında iLab Basketbol, deplasmanda Fenerbahçe Gelişim'i 95-73 yendi. İlk yarıyı 49-42 önde bitiren konuk ekip ligde 6. galibiyetini alırken Fenerbahçe Gelişim 7. yenilgisini yaşadı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftanın açılış maçında iLab Basketbol, Fenerbahçe Gelişim'i 95-73 yendi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 49-42 önde tamamlayan iLab Basketbol, deplasmandan 95-73'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.
Konuk ekip, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Gelişim ise 7. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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