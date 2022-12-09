Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile el sıkıştı! Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay alınıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile el sıkıştı! Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay alınıyor

09.12.2022 18:59

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay için 2.5 milyon euroya anlaştı. Genç yıldız adayı tamamen sarı-lacivertlilerin futbolcusu olacak.

Fenerbahçe, harika çocuk Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik payı da bünyesine katıyor. Sarı-Lacivertliler, Gençlerbirliği ile son kez görüştü ve yüzde 20'lik pay için 2.5 milyon euroya uzlaşma sağladı.

TRANSFER TAHTASI AÇILACAK

Transfer tahtası kapatılan Gençlerbirliği, Arda Güler'den gelen parayla bu problemi çözecek. Ancak Gençlerbirliği'nin Arda'nın bonservisinde artık payı kalmayacak.

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34 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Bu sezon Fenerbahçe'de beklediği süreleri bulamayan Arda, görev aldığı dönemde hayli verimli oldu. 17 yaşındaki futbolcu ligde 5 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. Arda ligde sadece 34 dakika şans buldu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile el sıkıştı! Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay alınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile el sıkıştı! Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay alınıyor - Son Dakika
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