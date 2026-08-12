Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Dün oynanan Sturm Graz mücadelesinde 60 dakikadan fazla görev yapan oyuncular, salonda core çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise core idmanının ardından kuvvet ve dayanıklılık antrenmanıyla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.