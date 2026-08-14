Fenerbahçe, Gençlerbirliği Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.