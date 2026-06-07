Fenerbahçe Genel Kurulu’nda Oy Kullanma Başladı

FENERBAHÇE Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'da kapıların açılmasıyla oy kullanma işlemi başladı.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık seçimi için 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Öte yandan seçimde Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz pusula kullanılacak.