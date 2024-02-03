Fenerbahçe Genel Sekreteri: Adaletli Olun ve Maçları Hakkaniyetli Yönetin

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Olağanüstü mücadele verdiğimiz bu yarışta TFF ve hakemlere çağrıda bulunmak istiyorum; adaletli olun ve maçları hakkaniyetli yönetin. Adaletin sağlanması, futbolun marka değeri için kritik öneme sahiptir" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Burak Kızılhan, rekabetçi kimliğin ortaya konulduğu 3 aylık dönemi geride bıraktıklarını dile getirerek, "3 Temmuz 2011'de başlayan direnişimiz 27 Aralık 2021'de onurlu bir zafere dönüştü. 'Futbolda Sözde Şike' davası olarak bilinen kumpasla alakalı beraat kararının onaylanması Fenerbahçemizin hem vicdanlarda hem de hukuk önünde bir kez daha temiz olduğu kanıtlandı. Kararlı mücadelemizde geri adım atmadık. 3 Temmuz sürecini kurgulayanlar ise şimdi ortada yoklar. Fenerbahçe haklı temiz duruşunu sürdürüyor. 10 yıllık süreçteki maddi ve manevi zararlar giderilene kadar dik duracağız" diye konuştu.
"EN ÖNEMLİ UNSUR, BAŞARIMIZIN ARKASINDAKİ EN BÜYÜK GÜÇ, BİRLİK VE BERABERLİKTİR"
Futbol takımının başarılarını ifade eden Burak Kızılhan, "Süper Lig, kupa ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarıları hepimizi gururlandırıyor. İsmail hocamıza teknik ekibe ve futbolcuları tebrik ediyor başarılarını diliyorum. Aslında buradaki en önemli unsur, başarımızın arkasındaki en büyük güç, birlik ve beraberliktir. Ara transferde kadroya kattığımız oyuncular, dünya çapındaki oyuncular takımımıza olan güvenimizi daha da arttırdı. Doğru planlama, ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında takviyelerle transfer dönemine çok verimli geçiş yaptık. Bonucci, Krunic gibi yıldız oyuncuları takviye etmek şampiyonluk hedefimiz adına önemli adımlar oldu. Bu süreç içinde emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Kontenjan sebebiyle takıma dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılan oyuncular da oldu. Takımımız da taraftarımız da şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koyuyor. Hedeflerimiz yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstediğimiz sonuç olan şampiyonluğa ulaşabilmek için sizlerin destekleri çok önemlidir. Takım ve camia olarak olağanüstü mücadele verdiğimiz bu yarışta TFF ve hakemlere çağrıda bulunmak istiyorum; adaletli olun ve maçları hakkaniyetli yönetin. Adaletin sağlanması, futbolun marka değeri için kritik öneme sahiptir. Bu şartlar sağlandığında şampiyonluk kupasını müzemize getireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
"GÖZLERİMİZİ PARİS OLİMPİYATLARI'NA ÇEVİRDİK"
Fenerbahçe olarak her zaman en tepeye oynadıklarını kaydeden Burak Kızılhan olimpik branşlar için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Kızılhan, "Gururla sahiplendiğimiz bir kimliğimiz var. Fenerbahçe en büyük spor kulübü diyoruz. Bu başarıların daha da pekiştiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkesinin emrinde Atatürk'ün izinde misyon belirledik. Birçok branşta elde ettiğimiz madalyalar ile kulübümüzü dünyada temsil ettik. Gözlerimizi Paris Olimpiyatları'na çevirdik. Sporcularımız ülkemiz ve bayrağımız için mücadele edecekler. Bugün 4 yılda 3 dünya şampiyonluğu, 1 dünya 2'nciliği ve toplamda 4 rekor elde eden Derin Atakan bizimle. Dünya U15 ekibimiz buradalar. Geçtiğimiz günlerde su üzerinde rekor kıran ekibimiz buradalar. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra takımımıza dahil ettiğimiz ve milli takıma kadar yükselen Mert Durkal da bizimle. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE, TÜRK SPORUNDA VE ÜLKESİNİN GELECEĞİNDE BAMBAŞKA BİR YERDE"
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen'in, "Neredeyiz biz, hiçbir yerde yokuz. Sadece futbolda Fenerbahçe'yle yarışıyorsunuz, amatör şubelerde yoksunuz, Fenerbahçe'yi kıskanıyorum" sözlerini hatırlatan Burak Kızılhan, "Fenerbahçe, Türk sporunda ve ülkesinin geleceğinde bambaşka bir yerde" dedi.
Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.
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