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Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.02.2022 14:47
Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Giresun'a gidecek.

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Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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