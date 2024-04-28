Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde şampiyon oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde şampiyon oldu

Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1\'in finalinde şampiyon oldu

Fenerbahçe Göksel Çelik, İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenerek Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in şampiyonu oldu. İlk periyodu geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü periyotta etkili oyunuyla galip gelerek kupayı müzesine götürdü. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te ikincilik elde etti.

28.04.2024 15:45
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, İtalya'da düzenlenen organizasyonun finalinde Bidaideak Bilbao ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 21-20 önde tamamlayan Bidaideak Bilbao, soyunma odasına da 42-37 üstün gitti.

İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 58-53 önde bitirdi. Dördüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe Göksel Çelik, etkili oyunuyla karşılaşmadan 78-75 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3 ve 2'nin ardından 1'de de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor ise finalde İspanya ekibi Murcia'ya 91-70 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Göksel Çelik, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde şampiyon oldu - Son Dakika
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