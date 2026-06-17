Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Eşleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Eşleşti

17.06.2026 13:42
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze ile eşleşti. İlk maç 21-22 Temmuz'da.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde lig yoluna seri başı olarak katılan sarı-lacivertlilerin rakibi Gornik Zabrze oldu.

Gornik Zabrze, 2025-2026 sezonunda Polonya Ligi'ni 56 puanla şampiyon Lech Poznan'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Maçlarını Zabrze kentiyle aynı adı taşıyan yaklaşık 29 bin kişi kapasiteli statta oynayan Gornik Zabrze, sezonu Polonya Kupası'nı alarak kapattı.

Tarihinde 1985-1986 sezonunda Intertoto Kupası'nı kazanarak uluslararası arenadaki tek başarısını yakalayan Gornik Zabrze, 14 şampiyonluk yaşadığı Polonya Ligi'nde 1988'den bu yana mutlu sona ulaşamadı.

Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekip, rakibiyle ilk maçı kendi sahasında rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Eşleşti - Son Dakika

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