Fenerbahçe, Gornik Zabrze\'yi Analiz Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini ve kazanarak avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, kendilerine özel hazırlanan bir teknik adama karşı mücadele edeceklerini belirtti.

İyi futbol oynamanın önemine değinen Kartal, "Rakibi izledik, analizini yaptık. Ekibimle sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, geçen seneki maçlarını izledik. Rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Bu takımın hocasıyla daha önce karşı karşıya gelmiştik. Spartak Trnava maçında burada 4-0 yenmiştik, orda da 2-1 yenmiştik. Rakip hocası hırslı, 'takımı bu maça özel hazırlıyorum' diye açıklaması var. Bizde ilk maçımıza çıkacağımız için iyi futbol oynayarak, iyi mücadeleyle iyi skor alıp avantajlı ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk maçında sarı-lacivertli taraftarlara güzel bir mesaj vermek istediklerini aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Antrenmanlarda taktiksel olarak oyunculara net, keskin söylemlerim var. Bunlar çok çalışarak oluyor. Onlar da bunu iyi bildikleri için, oyuna aşina oldukları için kendilerini motive görüyorlar. Yeni gelenlerle birlikte onlar da mutlu. Liste bu akşam belli olacak. Ake ve Grenwood büyük ihtimalle olacak. Grenwood tam hazır değil, kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Ake, biraz daha hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacak."

Asensio'nun yarın ilk 11'de olmayacağını ancak kadroda bulunacağını dile getiren Kartal, "Bugüne kadar antrenörlük hayatımda Fenerbahçe taraftarı bana çok sevgi saygı gösterdi. Bu yaklaşımlarının tarifi yok. Kendimi borçlu hissediyorum çünkü sadece 1 kupa kazanabildim. Şampiyon olamadım, bu sene inşallah onları çok mutlu etmek istiyorum. Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Değerli oyuncularımız var. Kadromuz şu an yeterli ama duruma göre 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin analizini de paylaşan Kartal, "Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan kültürleri var. Rakibimizin güçlü bir santrforu var. 2 de hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almak istiyorlar. Ayrıca iki tane 8 numarayla oynuyorlar. Onlar da derin koşu yapan oyuncular. Oynadıkları tüm maçları izledik. Hafife alınacak bir takım değil. Disiplinli, koşan bir takım. Biz de ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle ayrılırız diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"

İsmail Kartal, hem ekonomik hem sportif başarı açısından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini dile getirdi.

Yapılan yatırımlara karşı bu organizasyonda olunması gerektiğini vurgulayan Kartal, şunları aktardı:

"Açık konuşmak gerekirse hem ekonomik hem sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Oradan çıkmak ve gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Uzun zamandır olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Taraftarların beklentisine cevap vermiş olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de artık Fenerbahçe'nin gruplara kalarak çeyrek final, yarı final hatta final buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu transfer karşısında bunları yapmamız gerekiyor."

2023-2024 sezonunda Olympiakos'a çeyrek finalde elendikleri dönemde Avrupa'da başarısız olmadıklarını savunan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"O sezon Avrupa'nın en çok galip gelen takımı bizdik. Ülkemize en çok puanı kazandıran bizdik. Tek elendiğimiz maçta 5 stoperimiz sakattı. O gün Yusuf Akçiçek'i oynattık. Kimse tanımaz, bilmezken. Bugün takıma 22 milyon kazandırmış olduk. Bir taraftan 'oynaması lazım' deniyor, bir taraftan eleştiri oluyor. Ben böyle başarısızlığa razıyım. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da kazanabilirdik, net pozisyonlar kaçırdık. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum. "

İrfan Can Kahveci: "Yeni transfer olmuş gibiyim"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yeni transfer olmuş gibi heyecanlı olduğunu belirtti.

Taraftarlarla sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini dile getiren İrfan Can, "Biraz heyecanlıyım. Yeni transfer olmuş gibiyim. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var, inşallah yarın onu sonlandırmak için ilk adımımızı atacağız. İnşallah taraftarımızla güzel bir başlangıç yapacağız." diye konuştu.

Geçen sene yaşadığı olaylar neticesinde daha hırslandığını aktaran İrfan Can, "Geçen sene yaşadığım olaylar Dünya Kupası'nda daha fazla süre bulmama engel oldu. Bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça olgunlaşıyor, kendime daha iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonun benim için daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocamızın dönüşü benim için mutluluk verici. Sadece ben değil, Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan hoca, en başarılı sezonları onunla geçirdik. Tüm takıma dokunan bir isim." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların desteğini her zaman hissettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Onların desteğini her zaman hissediyorum, onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum. Hem ben hem takım iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım eksik bir yanım var. İnşallah onu bu sene tamamlayacağım." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.