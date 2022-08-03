Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı - Son Dakika

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