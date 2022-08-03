Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı

03.08.2022 21:32
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı

Fenerbahçe, Göztepe'den 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Göztepe'den 24 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü'nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; formamızla başarılar diliyoruz" denildi.


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Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı Fenerbahçe'de kale için son aday İrfan Can Eğribayat! Göztepe'ye teklif yapıldı Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı Göztepe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Fenerbahçe'ye kiraladı
Kaynak: DHA

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladığını açıkladı - Son Dakika
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