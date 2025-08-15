Fenerbahçe Göztepe ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
Fenerbahçe Göztepe ile Deplasmanda Karşılaşıyor

15.08.2025 08:37
Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe ile yarın İzmir'de karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında yarın Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Kadroda rotasyon

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

Kaynak: AA

