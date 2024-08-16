Fenerbahçe Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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