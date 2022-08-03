Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı

03.08.2022 22:03
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı

Fenerbahçe, Göztepe'nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 1 yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe, Göztepe'nin 24 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe formayı giyen İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiraladı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. İmzaların atılmasının ardından Baki ile Eğribayat, Fenerbahçe TV'ye açıklamalar yaptı.

"Global transferlere devam ederken Türk merkezli yapılanmayı da unutmuyoruz"

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Hayırlı olsun. Kendisini bir süredir takip ediyoruz. Fenerbahçe global transferlere devam ederken Türk merkezli yapılanmayı da unutmuyoruz. Türk gençlerini kadromuza katmak çok önem verdiğimiz bir konu. Bize dinamizm katacağına inanıyoruz. Eldeki seçeneklerimiz artık çok güçlendi. Güzel bir kadro rekabetine girecek. Hocamızla beraber yaptığımız çalışmalarda en öndeki adaylarımızdan biriydi. Hem kendisi teklifimize sıcak baktı, Fenerbahçe'ye gelmek istedi hem de Göztepe kulübüyle güzel ilişkilerimiz zaten var. Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Ketenci'ye teşekkür ediyorum. Hep beraber ama en önemlisi İrfan Can'ın isteğiyle bu işi bitirdik. Artık kadromuzda son derece kendini ispatlamış, genç ve potansiyelini daha da büyütebilme ihtimali olan İrfan Can bizimle beraber. Allah kaleci şansı versin" dedi.

Eğribayat: Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum"

Yeni transfer İrfan Can Eğribayat ise, "Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Zaten en başından beri çok istekliydim bu transfer için. Fenerbahçe çok ayrı bir camia. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Kolay olmadı ama sonunda buradayım. Bu formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı - Son Dakika

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