Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile geçti

Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 yenerek zirve yarışında puanını 48'e çıkardı.

26.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, topun hakimiyetini sağladığı müsabakanın 25. dakikasında Juan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından oyun hakimiyetini kaybetmeyen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliklerinin yanı sıra formasyonunu da değiştirerek başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 53. dakikada yine Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Taraftarının da desteğiyle rüzgarı arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 55. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün ardından tempoyu düşüren Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon bulamadı. Göztepe, duran toplarla etkili olmaya çalışırken, 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

En-Nesyri 12. golünü attı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligdeki 12. golüne imza attı.

Müsabakanın 46. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada da takımını öne geçirdi ve resmi maçlarda 16. kez rakip fileleri havalandırdı.

En-Nesyri ayrıca ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşarken, bu süreçte 9 gol kaydetti.

Diego Carlos ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden transfer edilen ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki oyuncu, maçın 88. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Oğuz Aydın 4 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın, 4 maçlık aranın ardından ligde gol sevinci yaşadı.

Son dönemde yükselen formuyla dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk 11'de forma giydiği ilk maç olan Kayserispor mücadelesinde 2 golle yıldızlaşmıştı.

Kayserispor'un ardından Gaziantep FK filelerini de havalandıran Oğuz, ilk 11'de oynadığı sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.

Maçın 55. dakikasında takımının 3. golünü kaydeden Oğuz, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Skriniar Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Milan Skriniar, maçı yerinde takip etti.

Tecrübeli stoper, karşılaşmayı locadan izledi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:52:00. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.