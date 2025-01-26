Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile geçti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada 3-2 yenerek zirve yolunda hata yapmadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, topun hakimiyetini sağladığı müsabakanın 25. dakikasında Juan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından oyun hakimiyetini kaybetmeyen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliklerinin yanı sıra formasyonunu da değiştirerek başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 53. dakikada yine Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Taraftarının da desteğiyle rüzgarı arkasına alan sarı-lacivertli ekip, 55. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün ardından tempoyu düşüren Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon bulamadı. Göztepe, duran toplarla etkili olmaya çalışırken, 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

En-Nesyri 12. golünü attı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligdeki 12. golüne imza attı.

Müsabakanın 46. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada da takımını öne geçirdi ve resmi maçlarda 16. kez rakip fileleri havalandırdı.

En-Nesyri ayrıca ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşarken, bu süreçte 9 gol kaydetti.

Diego Carlos ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden transfer edilen ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki oyuncu, maçın 88. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Oğuz Aydın 4 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın, 4 maçlık aranın ardından ligde gol sevinci yaşadı.

Son dönemde yükselen formuyla dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk 11'de forma giydiği ilk maç olan Kayserispor mücadelesinde 2 golle yıldızlaşmıştı.

Kayserispor'un ardından Gaziantep FK filelerini de havalandıran Oğuz, ilk 11'de oynadığı sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.

Maçın 55. dakikasında takımının 3. golünü kaydeden Oğuz, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Skriniar Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Milan Skriniar, maçı yerinde takip etti.

Tecrübeli stoper, karşılaşmayı locadan izledi.