Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 ile geçti

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Salvatore Foti, "Takımın ikinci yarıda sergilediği istek ve tutku bize galibiyeti getirdi." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Foti, zor bir karşılaşma oynadıklarına dikkati çekti.

Göztepe'nin adam adama ve şiddetli bir oyun sergilediğini aktaran Foti, "Lig sıralamasında yukarıda olan bir rakip. İyi bir iş çıkarıyorlar ve teknik direktörlerini tebrik ediyorum. Takım bugün ikinci yarıdaki reaksiyonla maçı kazanmasını bildi. İkinci yarıda Filip Kostic ve Maximin'in girmesiyle sistem değişikliği bizi etkiledi. Takımın ikinci yarıda sergilediği istek ve tutku bize galibiyeti getirdi." açıklamasını yaptı.

Devre arasında olumsuz durumları konuştuklarını ve iyi yapamadıkları şeyleri oyunculara anlattıklarını dile getiren Foti, şöyle devam etti:

"Devre arası zaten iyi yapamadığınız şeyleri anlatmak için var. Bizim için işler iyi gitmiyordu. Hocamız bağlantı kurarak takımla konuştu. Takımın daha fazla ruh sergilemesi gerektiğini, ikili mücadelelerde daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Aslında bu maça hazırlanmak için, Lyon maçının ardından az bir süremiz vardı. İlk yarıdaki oyunda bunun da etkisi oldu. Bu sabah yarım diyebileceğimiz bir antrenman yaptık. Hazırlanacak çok vaktimiz yoktu. Göztepe, sıkıntı oluşturabilen bir takım. Beşiktaş'ı deplasmanda yendiler, Galatasaray'a zorluk yaşattılar. Üç günde bir maç yapınca hazırlıklar kolay olmuyor ama bugün ikinci yarının başındaki reaksiyon bize yetti."

Göztepe karşısında tribünlerin de harika bir atmosfer oluşturduğunun altını çizen Foti, şunları söyledi:

"Bugün takım için itici güç oldular. Onlara teşekkür ediyoruz, galip gelmemizde bize yardımcı oldular. Bugünkü maçı kazanmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Samsun ve Göztepe deplasmanlarında puanlar kaybetmiştik. Bu maçlarda hakem etkisi de olmuştu. Bugün puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Galatasaray da maçını bizden önce oynamıştı. Hata yapmadan devam etmemiz gerekiyor. Bugün ikinci yarıda güzel bir reaksiyon gösterdik. Taraftarlarımıza da şampiyonluk yolunda bu mesajı vermemiz gerekiyordu."