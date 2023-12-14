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Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar - Son Dakika
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Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar

Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri belirlendi. Galibiyet durumunda her türlü bir üst tura çıkacak olan Fenerbahçe, beraberlik durumunda Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek. Mağlubiyet durumunda ise Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek. İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak.

Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm senaryolar
14.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:18
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Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere gruptan çıkması için galibiyet yetecek.

GRUBUN DURUMU

Sarı lacivertliler son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. 3. sıradaki Ludogorets'in de 9 puanı bulunurken, lider Nordsjaelland 10 puanda. Gruptaki diğer maçta ise Ludogorets, Nordsjaelland'i konuk edecek.

Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Sarı lacivertlilere liderlik için hangi sonuçlar gerekli? İşte ihtimaller;

  • Fenerbahçe, bu akşam Spartak Trnava'yı yenmesi halinde her türlü bir üst tura çıkıyor.
  • Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalması halinde Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek.
  • Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek.
  • Kanarya'nın Ludogorets'le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava'yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.
  • Sarı lacivertliler galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.
  • Eğer Bulgaristan'daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.
  • İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa bu durumda atılan gol sayısına bakılacak. Şu anda Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Spartak Trnava, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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