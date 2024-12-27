Fenerbahçe, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına 6 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci de takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.