Fenerbahçe, Hatayspor maçı için antrenmanda

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma sonrası pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.