Fenerbahçe Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanı salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, iki gruba ayrılan oyuncuların pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.