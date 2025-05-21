Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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