Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta En Nesyri'nin iki golüyle öne geçen Fenerbahçe, son dakikalarda penaltı kaçırdı. Ayrıca, maç sırasında hayatını kaybeden gazeteci İzzet Nazlı unutulmadı.

05.01.2025 21:28
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mehmet Akıncık üstlendi.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 17'nci dakikada öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kazanan Tadic, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun bekletmeden pasını verdiği En Nesyri, kaleci Erce ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-0. 33'üncü dakikada Hatayspor, skora denge getirdi. Merkezdeki Diack'ın sağ tarafa aktardığı pasla Boutobba buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdiği top Levent Mercan'a çarparak ağlara gitti: 1-1. Fenerbahçe, 45+5'inci dakikada tekrar öne geçti. Sol taraftan Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Erce'nin uzaklaştırmak istediği top Yiğit Ali Buz'a çarparak En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri, boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 2-1. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında Fenerbahçe, En Nesyri ile yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Fenerbahçe, 90+4'üncü dakikada penaltı kazandı. Szymanski, Oğuzhan Matur'un yaptığı müdahalenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Önce korner kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Dzeko, topu üstten auta gönderdi. Maç Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat, Hatayspor maçının 55'inci dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Ceza sınırında olan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

İZZET NAZLI UNUTULMADI

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı ve ailesi unutulmadı. Fenerbahçe - Hatayspor maçını izlemek için deplasman tribününde yer alan az sayıdaki Hatayspor taraftarı, İzzet Nazlı ile ailesinin isimlerinin yer aldığı ve 'Artık tribünde eksik cennette fazlayız…' yazılı pankart açtı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Hatayspor, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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