Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 18. hafta maçını kazandı.

05.01.2025 21:23
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(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 18. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırladı. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarsını Fenerbahçe Yusuf en-Nesyri'nin 16 ve 45+5'te attığı gollerle 2-1 önde kapattı. Hatayspor'un golüne Bilal Boutobba imza attı. İkinci yarıda iki takımın etkili mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe'de Edin Dzeko 90+5'te penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Hatayspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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