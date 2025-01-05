Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışı sürdürdü. En-Nesyri iki gol attı.

05.01.2025 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Golün ardından rakip kalede fazla etkili olamayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle şok yaşadı. Golün ardından tribünlerin tepkisiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde rakip kalede kurduğu baskı sonucunda 45+5. dakikada yine Youssef En-Nesyri ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar bulmasına karşın değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+6. dakikada penaltı atışından da yararlanamadı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.

En-Nesyri'nin ligde 8. golü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 8. golünü kaydetti.

Sezona "suskun" başlayan golcü oyuncu, son dönemde ise üst üste attığı gollerle takımını sırtladı.

Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.

Avrupa'da da şu ana kadar 3 kez rakip fileleri sarsan Youssef En-Nesyri, ligde son 3 maçta 5. golünü atmayı başardı.

Tribünlerden istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftalar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti.

Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen "istifa" sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın belli bölümlerinde yönetim aleyhine tezahüratlarını sürdürdü.

Amrabat cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.

Maç öncesi ceza sınırında bulunan Faslı orta saha, 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Penaltı VAR'dan geldi

Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı atışı, VAR kararı sonucunda geldi.

Maçın 90+2. dakikasında ani gelişen atakta Sebastian Szmanski ceza sahası içinde Oğuzhan Matur'un darbesiyle yerde kaldı.

Hakem Oğuzhan Çakır önce pozisyonu devam ettirirken 90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonucunda oyunu durdurdu ve pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu monitörde inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, 90+4. dakikada penaltı kararına hükmetti.

90+6. dakikada topun başına geçen Dzeko, topu auta gönderdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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