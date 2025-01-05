Fenerbahçe, Hatayspor'u Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Hatayspor'u Yendi

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet elde etti.

05.01.2025 21:35
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen En-Nesyri'nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Tadic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

58. dakikada Dzeko'nun ara pasında topu alan En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı çeldi.

63. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Fred'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı göğsüyle kornere çeldi.

90+2. dakikada sol taraftan En-Nesyri'nin ceza sahasına ortasında Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gelen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Edin Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Mehmet Akıncık

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 69), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Dusan Tadic (Sebastian Szymanski dk. 76), Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yiğit Emre Ekiz, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Guy-Marcelin Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Lamine Diack, Rui Pedro (Selimcan Temel dk. 85), Funsho Bamgboye (Oğuzhan Matur dk. 78), Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bakaj, Demir Sarıcalı, Ali Yıldız, İsmail Zobu, Deniz Aksoy

Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 17 ve 45+5) (Fenerbahçe), Bilal Boutobba (dk. 33) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Fred (Fenerbahçe), Rui Pedro, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Matur, Erce Kardeşler (Hatayspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor'u Yendi - Son Dakika

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