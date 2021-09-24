Fenerbahçe HDI Sigorta, sezon açılış maçında Jastrzebski Wegiel'le karşılaştı

Jastrzebski Spor ve Eğlence Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk iki setini 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düşen sarı-lacivertliler, üçüncü seti 25-17 kazandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Polonya Erkekler Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Jastrzebski Wegiel ile Polonya'da oynadığı sezon açılış maçını 3-1 kaybetti.

Meral Akşener ilk kez net şekilde konuştu: Ben cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım