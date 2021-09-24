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Fenerbahçe HDI Sigorta, sezon açılış maçında Jastrzebski Wegiel'le karşılaştı - Son Dakika

Fenerbahçe HDI Sigorta, sezon açılış maçında Jastrzebski Wegiel'le karşılaştı

24.09.2021 23:50
Fenerbahçe HDI Sigorta, sezon açılış maçında Jastrzebski Wegiel'le karşılaştı, System.String[]

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Polonya Erkekler Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Jastrzebski Wegiel ile Polonya'da oynadığı sezon açılış maçını 3-1 kaybetti.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Polonya Erkekler Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Jastrzebski Wegiel ile Polonya'da oynadığı sezon açılış maçını 3-1 kaybetti.

Jastrzebski Spor ve Eğlence Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk iki setini 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düşen sarı-lacivertliler, üçüncü seti 25-17 kazandı.

Son seti 25-22 kaybeden sarı-lacivertli ekip mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, voleybol, Polonya, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe HDI Sigorta, sezon açılış maçında Jastrzebski Wegiel'le karşılaştı - Son Dakika Spor


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