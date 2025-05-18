Fenerbahçe-İkas Eyüpspor Maçında Değişiklikler ve Protestolar - Son Dakika
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Fenerbahçe-İkas Eyüpspor Maçında Değişiklikler ve Protestolar

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı öncesinde 6 eksikle sahaya çıktı. Taraftarlar yönetimi protesto etti.

18.05.2025 19:23
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'de görev verdiği Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek'ten sarı kart cezaları sebebiyle yararlanamadı. Mourinho, bu futbolcuların yerine Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'yi sahaya sürdü.

Başakşehir deplasmanında ilk 11'de oynayan isimlerden Diego Carlos, hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Alexander Djiku görev yaptı. Kaptan Edin Dzeko, ikas Eyüpspor maçına kulübede başlarken Youssef En-Nesyri ilk 11'e döndü.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısına Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Edin Dzeko ve Cenk Tosun kulübedeki isimler oldu.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ikas Eyüpspor'a karşı forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Diego Carlos ve İrfan Can Kahveci, maç kadrosunda yer almadı.

RAMS Başakşehir karşısında gördükleri kart nedeniyle cezalı duruma düşen İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat da Eyüpspor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor karşılaşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı.

Sarı-lacivertli futbolcular, ısınmak için sahaya "İzindeyiz, Minnettarız... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Karşılaşma öncesinde tribünlerde açılan dev bayrakla 19 Mayıs kutlandı.

Her iki takım futbolcuları sahaya "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca iç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, takımın şampiyonluk yarışından kopmasıyla müsabakaya olan ilgisini de kaybetti.

ikas Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Tribünlerden tepki

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçını izlemek için Ülker Stadı'na gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların isminin okunduğu anonsu da yuhaladı.

Tribünler, takımı da sahaya çıktığı anda protesto ederek ıslıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-İkas Eyüpspor Maçında Değişiklikler ve Protestolar - Son Dakika

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