Fenerbahçe ile Adana Demirspor Arasında Oynanan Maçın İlk Yarısı 1-1 Sonuçlandı

Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli
Goller: Dk. 17 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 25 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
3. dakikada orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.
15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.
44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ile Adana Demirspor Arasında Oynanan Maçın İlk Yarısı 1-1 Sonuçlandı - Son Dakika
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