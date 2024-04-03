Fenerbahçe ile Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada orta alanda topla hareketlenen Zajc, pasını Szymanski'ye aktardı. Ceza yayının solundan topla beraber ceza sahası içine giren Szymanski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta Adana Demirspor savunmasından seken top Tadic'in önüne düştü. Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
12. dakikada İrfan Can Kahveci, sağ tarafta buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.
15. dakikada Szymanski'nin rakibinden kaptığı top sonrası ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
17. dakikada sol taraftan Zajc'ın kullandığı kornere ön direkte yükselen Mert Müldür, topu kafa vuruşuyla arka direğe aktardı. Djiku'nun burada yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
25. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın pas hatası sonrası topu kapan Balotelli, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
37. dakikada Krunic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Caner Özaral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Bonucci, Becao, Zeki Dursun, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Adana Demirspor: Magomedaliev, Mohammadi, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan, Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Nani, Yusuf Barasi, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Djiku (dk. 17) (Fenerbahçe), Balotelli (dk. 25) (Adana Demirspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ile Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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