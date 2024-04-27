Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbi Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbi Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbi Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakemlik görevini Volkan Bayarslan, Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek. Fenerbahçe'nin kadrosunda Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Batshuayi yer alırken, Beşiktaş'ın kadrosunda ise Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka ve Semih Kılıçsoy bulunuyor.

27.04.2024 18:11
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski, Batshuayi

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Semih Kılıçsoy

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş Arasındaki Derbi Maçının Hakem ve Kadroları Açıklandı - Son Dakika

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