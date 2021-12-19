Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Nefes kesen dev derbi 2-2 sona ererken, zirveye tutunma mücadelesi veren iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

GOL YAĞMURUNDAN KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk 10 dakikada Fenerbahçe kalesinde baskı kurdu. 14. dakikada sarı-lacivertlilerde Mesut Özil sahneye çıktı. Dünyaca ünlü yıldız penaltıdan takımını öne geçiren golü attı. Geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi savunmaya iterken kalabalık hücumlarla etkili olmaya çalıştı. 25. dakikada Josef de Souza takımına beraberliği getirdi. Bu gole sarı-lacivertlilerde Berisha, 30. dakikada cevap verdi ve Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarı iki takım da girdiği pozisyonlarda sonuç bulamazken 59. dakikada sahneye yine Josef çıktı. Siyah-beyazlılara beraberliği getiren Brezilyalı futbolcu maçın skorunu da tayin etti. 2-2 sona eren dev derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş puanları paylaştı.