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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı - Son Dakika

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı

19.12.2021 20:55
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler iki kez öne geçtiği maçta Josef de Souza'nın gollerine engel olamadı ve mücadelede puanlar paylaşıldı. Bu sonuç sonrası Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 14, Beşiktaş ise 17 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Nefes kesen dev derbi 2-2 sona ererken, zirveye tutunma mücadelesi veren iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

GOL YAĞMURUNDAN KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk 10 dakikada Fenerbahçe kalesinde baskı kurdu. 14. dakikada sarı-lacivertlilerde Mesut Özil sahneye çıktı. Dünyaca ünlü yıldız penaltıdan takımını öne geçiren golü attı. Geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe'yi savunmaya iterken kalabalık hücumlarla etkili olmaya çalıştı. 25. dakikada Josef de Souza takımına beraberliği getirdi. Bu gole sarı-lacivertlilerde Berisha, 30. dakikada cevap verdi ve Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarı iki takım da girdiği pozisyonlarda sonuç bulamazken 59. dakikada sahneye yine Josef çıktı. Siyah-beyazlılara beraberliği getiren Brezilyalı futbolcu maçın skorunu da tayin etti. 2-2 sona eren dev derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş puanları paylaştı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı - Son Dakika
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