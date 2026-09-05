Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi için takımlar Chobani Stadyumu'na geldi
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesi iki takım da stadyuma ulaştı. Saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler'in yöneteceği maçta ekipler, yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmayı beklemeye başladı.
SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi her iki takım da stadyuma ulaştı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki ekip de stadyuma ulaştı. Önce Fenerbahçe kafilesi gelirken daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş kafilesi geldi. Stadyuma ulaşan iki ekip de maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: DHA
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