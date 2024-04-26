Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de Kozlarını Paylaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de Kozlarını Paylaşıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy\'de Kozlarını Paylaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 61. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında bugüne dek oynanan 60 maçta Fenerbahçe 22, Beşiktaş 20 kez galip gelirken, 18 maç berabere sonuçlandı. Kadıköy'deki derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 gol attı. Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki lig maçlarında ise Fenerbahçe 16, Beşiktaş 11 galibiyet aldı. Geçen sezon oynanan maçı Beşiktaş 4-2 kazandı.

26.04.2024 11:08
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 61. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 60 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 20 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 87, Beşiktaş 82 kez gol sevinci yaşadı.

Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5 farkla üstünlüğü var.

Taraflar, Ülker Stadı'nda 42 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 11 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 61 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 56 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de Kozlarını Paylaşıyor - Son Dakika

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