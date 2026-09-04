Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın 365. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın 365. kez karşı karşıya gelecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Chobani Stadı'nda oynanacak maçla 365. kez rakip olacak. Tarihi rekabette sarı-lacivertliler 137, siyah-beyazlılar 130 galibiyet alırken, 97 maç berabere sonuçlandı; Fenerbahçe'nin 504 golüne Beşiktaş 463 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın oynanacak maçla 365. kez rakip olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 141. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

Kadıköy'deki maçlar

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 64 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 maç da berabere bitti. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 64 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'a karşı biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0 kazanmayı başardı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın 365. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın 365. kez karşı karşıya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement