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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak - Son Dakika

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

04.12.2021 08:29
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 40 karşılaşmanın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti.

Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 20 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 41 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bir maç tekrar edildi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, İstanbul, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak - Son Dakika Spor


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