Fenerbahçe ile Lille Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Lille Arasında Golsüz Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

13.08.2024 21:02
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ taraftan Tadic'in ortasında kale önünde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

25. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Mert Hakan pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Chevalier meşin yuvarlağı kornere çeldi. Pozisyonun devamında kullanılan ikinci kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Mert Hakan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından bekletmeden şutunda kaleci meşin yuvarlağı bir kez daha kornere gönderdi.

32. dakikada sağ taraftan Tadic'in çevirdiği topa penaltı noktasından Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

38. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Tadic, pasını arka direkteki Saint-Maximin'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Lille: Lucas Chevalier, Thomas Meunier, Alexsandro, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson, Tiago Santos, Angel Gomes, Benjamin Andre, Remy Cabella, Jonathan David, Hakon Amar Haraldsson

Yedekler: Vito Mannone, Lisandru Olmeta, Aissa Mandi, Osame Sahraoui, Ngel'Ayel Mukau, Edon Zhegrova, Andrej Ilic, Mohamed Bayo, Ethan Mbappe, Ismaily, Ousmane Toure, Vincent Burlet

Teknik Direktör: Bruno Genesio

Sarı kartlar: Mert Müldür (Fenerbahçe), Diakite (Lille) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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