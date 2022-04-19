Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, 'Barış' için karşılaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, 'Barış' için karşılaştı

19.04.2022 18:55
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, 'Barış' için karşılaştı

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Onur Öztoprak düdük çaldı. Öztoprak'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hasan Hüseyin Tetik üstlendi.SHAKHTAR DONETSK'E PLAKETFenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk Kulübü'nün CEO'su Sergei Palkin'e maçtan önce plaket takdim etti.Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla oynanan ve karşılaşmanın gelirinin savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacağı karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Valencia, Berisha.Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Roberto de Zerbi ise Fenerbahçe karşısında şu ilk 11'e görev verdi: Pyatov, Matviyenko, Rakitskiy, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Bondarenko, Siheiev, Mudryk, Topalov, Solomon.FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEKÜlker Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'in takım kadrosunun anons edildiği sırada alkış sesleri yükselirken, Ukrayna takımına büyük destek verildi.Müsabakayı Ukraynalı taraftarlar ve basın mensupları da tribünden takip ederken, karşılaşma öncesinde Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu sırada Shakhtar Donetskli oyuncular ve taraftarlar sırtlarına Ukrayna bayraklarını geçirerek milli marşlarını okudu. Milli marşların okunmasının ardından savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.11 BİN 781 TARAFTAR İZLEDİ11 bin 781 biletli taraftarın izlediği maçın 26'ncı dakikasında Enner Valencia, attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.SZALAI VE BURAK KAPACAK OYUNA DEVAM EDEMEDİ67'nci dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sakatlık geçirirken, Macar oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. 72'nci dakikada ise Burak Kapacak sakatlık geçirerek kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Burak Kapacak yerine ise Ruhan Arda Aksoy oyuna girdi. Sarı-lacivertli takımda 75'inci dakikada Arda Güler oyundan alınırken, İsak Vural oyuna dahil oldu. Taraftarlar her iki oyuncu lehine sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertlilerde Sosa ve Valencia da oyunun son bölümünde yedek kulübesine gelirken, teknik direktör İsmail Kartal, genç oyuncular Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut'u sahaya sürdü.Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i konuk ettiği dostluk maçında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


- İstanbul
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Shakhtar Donetsk, Burak Kapacak, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, 'Barış' için karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, 'Barış' için karşılaştı - Son Dakika
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