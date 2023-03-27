Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı

27.03.2023 14:35

Fenerbahçe ile Zenit arasında erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayan 2 yıl geçerli olacak bir anlaşmanın altına imza atıldı.

Son olarak yardım maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Zenit arasında, 2 yıllık bir anlaşma imzalandı.

ANLAŞMA 3 BRANŞI KAPSIYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak özel maçta bir araya gelen Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında önemli bir adıma imza atıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliğimiz neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek." ifadelerine yer verildi.

"PROFESYONELLERİN EĞİTİMİ VE DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK"

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

  • Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek,
  • Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek.
  • Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak.

Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz.

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