Fenerbahçe ve Zenit arasında büyük bir anlaşmaya imza atıldı

Son olarak yardım maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Zenit arasında, 2 yıllık bir anlaşma imzalandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak özel maçta bir araya gelen Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında önemli bir adıma imza atıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliğimiz neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek." ifadelerine yer verildi.
Anlaşmanın maddeleri şöyle:
Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz.
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