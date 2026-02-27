Stat: City Ground
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Gol: Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 40 Lucca (Nottingham Forest)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Nottingham Forest-Fenerbahçe maçının ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.
22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe İlk Yarıda Önde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?