Fenerbahçe İlk Yarıda Önde
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe İlk Yarıda Önde
11.04.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Gol Kante'den.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı.

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chalov, ceza sahası içine girdikten sonra topu arka direğe gönderdi. Burada bulunan Cardoso dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.

36. dakikada Oosterwolde'nin orta sahadan yaptığı ortayı Kayserispor savunması karşıladı. Savunmadan dönen topu alan Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında bulunan Kante'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, Benes, Onugkha, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Ramazan Civelek, Görkem Sağlam

Teknik Direktör: Erling Moe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Kante (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Makarov (Kayserispor), Oosterwolde, Ederson, Fred (Fenerbahçe) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:26:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.