Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe- Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı nefes kesti. İki takım da net pozisyonlar yakaladı. Hatayspor'un attığı bir gol VAR'a takıldı.

FARK AÇILMADI

Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 üstünlükle kapattı. Ancak bu fark daha fazla da açılabilirdi. Fenerbahçe'nin etkili oyunu istatistiklere de yansıdı.

BU SEZON İLK

Opta'daki istatistiğe göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçın ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken takım (9) oldu.