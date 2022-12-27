Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe- Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı nefes kesti. İki takım da net pozisyonlar yakaladı. Hatayspor'un attığı bir gol VAR'a takıldı.
Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 üstünlükle kapattı. Ancak bu fark daha fazla da açılabilirdi. Fenerbahçe'nin etkili oyunu istatistiklere de yansıdı.
Opta'daki istatistiğe göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçın ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken takım (9) oldu.
Son Dakika › Spor › Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı - Son Dakika