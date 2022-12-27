Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı - Son Dakika
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Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı

27.12.2022 21:14

Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Hatayspor mücadelesinde bu sezon şu ana kadar bir maçın ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe- Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı nefes kesti. İki takım da net pozisyonlar yakaladı. Hatayspor'un attığı bir gol VAR'a takıldı.

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FARK AÇILMADI

Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 üstünlükle kapattı. Ancak bu fark daha fazla da açılabilirdi. Fenerbahçe'nin etkili oyunu istatistiklere de yansıdı.

BU SEZON İLK

Opta'daki istatistiğe göre; Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar bir maçın ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken takım (9) oldu.

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Son Dakika Spor Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı - Son Dakika
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