Fenerbahçe İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında ilk yarıda 2-0 geçiyor.

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Oğuz Aydın, Muric

Goller: Dk. 24 Muric, Dk. 28 Brown (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 32 Skriniar (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmakta zorlanınca Olimpik Lyonlu oyuncular meşin yuvarlağı kapıp soldan atağa katılan Fofana'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Muric'in pasında topla buluşan Oğuz Aydın soldan ceza sahasına giren Brown'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Greif son anda topu kornere gönderdi.

20. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına Oğuz Aydın geçti. Bu futbolcunun kavisli ortasında top direkt kaleye yöneldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, top kaleci Greif'ten döndü. Muric kaleciden dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Greenwood uzak direğe ortaladı. Kale sahası içinde savunmadan önce kafayı vuran Archie Brown yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 0-2.

35. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Maitland-Niles kale sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Muric'in ters vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Maitland-Niles'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Morton bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

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