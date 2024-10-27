Fenerbahçe İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK karşısında 1-0 önde kapattığı ilk yarıda En-Nesyri gol attı.

27.10.2024 20:47
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Stat: Ülker

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Amrabat, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Samet Yalçın, Dimitrov, Puşcaş

Gol: Dk. 15 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 30 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika

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