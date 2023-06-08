Fenerbahçe, Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor

08.06.2023 19:33

Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak amacıyla Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin yıllık 4 milyon euro teklif ettiği söyleniyor ve futbolcunun İstanbul'da kalabileceği iddia ediliyor.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan devi Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko'ya teklif yaptı.

YILLIK 4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir anlaşma teklif ettiği öne sürüldü.

DEV FİNALDEN SONRA İSTANBUL'DA KALABİLİR

37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

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