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Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında eksik kadroyla mücadele etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında eksik kadroyla mücadele etti

Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk olduğu maçta teknik direktör İsmail Kartal'ın zorunlu değişikliklerle çıktığı bir kadroyla mücadele etti. Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile cezalı İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek ilk 11'de sahaya sürüldü. Cengiz Ünder ise sakatlığının ardından üst üste 3. maçta da forma giydi. Fenerbahçe, 7 eksik oyuncusuyla mücadele ettiği maçta taraftarlarının da desteğini arkasına aldı.

Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında eksik kadroyla mücadele etti
07.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:12
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Galatasaray derbisine göre kadrosunda zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray maçına 11'de başlattığı Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya yazamadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Afrika Uluslar Kupası'na giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku ile cezalı İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İstanbulspor karşısında kalede Dominik Livakovic yer alırken, savunma dörtlüsü Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'i tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Kartal, gol yollarında yine Edin Dzeko'ya formayı verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Savunmada mecburi rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki eksikler nedeniyle savunmada mecburi rotasyona gitti.

Afrika Uluslar Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Oosterwolde ikilisine şans veren Kartal, sağ bekte de Mert Müldür'ü sahaya sürdü.

Cengiz 11'e yerleşti

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, sakatlığının ardından ilk 11'de görev almaya başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de oynattığı 26 yaşındaki oyuncuyu, İstanbulspor deplasmanında da sahaya sürdü.

Cengiz, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta görev aldı.

7 eksik

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına giden Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Mert Müldür 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, 5 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki sağ bek, son olarak Fatih Karagümrük maçında 11'de görevlendirilmişti.

Mert, söz konusu süreçte Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında ise son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

Taraftar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde kendilerine ayrılan 26 bin 500 biletin tamamını tüketen sarı-lacivertliler, takımlarına maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA
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