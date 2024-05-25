Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL