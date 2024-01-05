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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
05.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:24
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazar saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'de 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Kaynak: İHA
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